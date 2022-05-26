Сборная Канады с 2018 года выходит в 1/2 финала ЧМ только благодаря победам в овертайме

Сборная Канады одержала победу в овертайме четвертьфинала чемпионата мира 2022 года по хоккею в Финляндии над командой Швеции со счётом 4:3.
Подопечные Клода Жюльена уступали по ходу встречи (0:3), отыгравшись за последнюю 20-минутку основного времени, затем забросив победную шайбу в овертайме.
Начиная с 2018 года канадская сборная выходит в полуфинал чемпионата только благодаря победам в овертаймах четвертьфиналов. Канадские хоккеисты оказывались сильнее в овертаймах встреч 1/4 финала с командами России (2018, 2021), Швейцарии (2019) и Швеции (2022). В 2020 году чемпионат мира был отменён из-за коронавируса.
В полуфинал чемпионата мира — 2022, помимо Канады, уже вышла Чехия, обыгравшая Германию (4:1). Встречи 1/2 финала состоятся в субботу, 28 мая. Финал и матч за третье место — в воскресенье, 29 мая.
- 26 мая 2022
-
22:07
-
21:34
-
21:16
-
21:02
-
20:55
-
20:50
-
20:40
-
20:31
-
20:23
-
20:07
-
19:57
-
19:43
-
19:37
-
19:19
-
19:03
-
18:52
-
18:39
-
17:57
-
17:51
-
17:23
-
16:51
-
16:30
-
15:58
-
15:37
-
14:45
-
14:30
-
14:23
-
13:58
-
13:43
-
12:52
-
12:22
-
12:00
-
11:30
-
11:17
-
10:15