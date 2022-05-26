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Сборная Канады с 2018 года выходит в 1/2 финала ЧМ только благодаря победам в овертайме

Сборная Канады с 2018 года выходит в 1/2 финала ЧМ только благодаря победам в овертайме
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Сборная Канады одержала победу в овертайме четвертьфинала чемпионата мира 2022 года по хоккею в Финляндии над командой Швеции со счётом 4:3.

Подопечные Клода Жюльена уступали по ходу встречи (0:3), отыгравшись за последнюю 20-минутку основного времени, затем забросив победную шайбу в овертайме.

Начиная с 2018 года канадская сборная выходит в полуфинал чемпионата только благодаря победам в овертаймах четвертьфиналов. Канадские хоккеисты оказывались сильнее в овертаймах встреч 1/4 финала с командами России (2018, 2021), Швейцарии (2019) и Швеции (2022). В 2020 году чемпионат мира был отменён из-за коронавируса.

В полуфинал чемпионата мира — 2022, помимо Канады, уже вышла Чехия, обыгравшая Германию (4:1). Встречи 1/2 финала состоятся в субботу, 28 мая. Финал и матч за третье место — в воскресенье, 29 мая.

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