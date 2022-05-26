В Канаде завершено судебное дело о насилии со стороны восьми игроков CHL в адрес женщины

Женщина, утверждавшая, что подверглась сексуальному насилию со стороны восьми игроков Канадской хоккейной лиги, в том числе членов сборной Канады, завоевавших золотые медали на молодёжном чемпионате мира – 2018, согласилась отказаться от судебного иска после достижения мирового соглашения, сообщает TSN.



Ответчиками по делу были названы Федерация хоккея Канады и Канадская хоккейная лига, а также восемь неназванных игроков лиги, включая, помимо прочего, членов юношеской хоккейной сборной Канады до 20 лет.



Отмечается, что обвинения в адрес игроков так и не были доказаны в суде.



«Истец удовлетворён результатом и с облегчением отмечает, что это сложное дело завершено. Ей больше нечего добавить, и, в соответствии с её пожеланиями и поведением, она просит, чтобы её конфиденциальность и нежелание быть идентифицированной продолжали уважаться», — сообщил адвокат Роберт Талах.