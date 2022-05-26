В Канаде завершено судебное дело о насилии со стороны восьми игроков CHL в адрес женщины

Женщина, утверждавшая, что подверглась сексуальному насилию со стороны восьми игроков Канадской хоккейной лиги, в том числе членов сборной Канады, завоевавших золотые медали на молодёжном чемпионате мира – 2018, согласилась отказаться от судебного иска после достижения мирового соглашения, сообщает TSN.
Ответчиками по делу были названы Федерация хоккея Канады и Канадская хоккейная лига, а также восемь неназванных игроков лиги, включая, помимо прочего, членов юношеской хоккейной сборной Канады до 20 лет.
Отмечается, что обвинения в адрес игроков так и не были доказаны в суде.
«Истец удовлетворён результатом и с облегчением отмечает, что это сложное дело завершено. Ей больше нечего добавить, и, в соответствии с её пожеланиями и поведением, она просит, чтобы её конфиденциальность и нежелание быть идентифицированной продолжали уважаться», — сообщил адвокат Роберт Талах.
- 26 мая 2022
-
22:07
-
21:34
-
21:16
-
21:02
-
20:55
-
20:50
-
20:40
-
20:31
-
20:23
-
20:07
-
19:57
-
19:43
-
19:37
-
19:19
-
19:03
-
18:52
-
18:39
-
17:57
-
17:51
-
17:23
-
16:51
-
16:30
-
15:58
-
15:37
-
14:45
-
14:30
-
14:23
-
13:58
-
13:43
-
12:52
-
12:22
-
12:00
-
11:30
-
11:17
-
10:15