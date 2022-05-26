Сборная Финляндии вышла в 1/2 финала ЧМ-2022, одержав волевую победу над Словакией

Сборная Финляндии одержала победу над командой Словакии в матче четвертьфинала чемпионата мира 2022 года по хоккею со счётом 4:2 (1:2, 1:0, 2:0). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий Марко Анттила (дубль), форвард Сакари Маннинен, а также Саку Мяэналанен. У словаков отличились нападающие Адам Сикора и Павол Регенда.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Подопечные Юкки Ялонена вышли в полуфинал чемпионата мира — 2022, где сыграют с командой США. Встреча состоится в субботу, 28 мая. В другом полуфинале сыграют команды Чехии и Канады.



Напомним, канадцы являются действующими чемпионами мира, в финальной встрече 2021 года они оказались сильнее финнов в овертайме со счётом 3:2.