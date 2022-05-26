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Сборная Финляндии вышла в 1/2 финала ЧМ-2022, одержав волевую победу над Словакией

Сборная Финляндии вышла в 1/2 финала ЧМ-2022, одержав волевую победу над Словакией
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Сборная Финляндии одержала победу над командой Словакии в матче четвертьфинала чемпионата мира 2022 года по хоккею со счётом 4:2 (1:2, 1:0, 2:0). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий Марко Анттила (дубль), форвард Сакари Маннинен, а также Саку Мяэналанен. У словаков отличились нападающие Адам Сикора и Павол Регенда.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Подопечные Юкки Ялонена вышли в полуфинал чемпионата мира — 2022, где сыграют с командой США. Встреча состоится в субботу, 28 мая. В другом полуфинале сыграют команды Чехии и Канады.

Напомним, канадцы являются действующими чемпионами мира, в финальной встрече 2021 года они оказались сильнее финнов в овертайме со счётом 3:2.

ЧМ-2022. 1/4 финала
26 мая 2022, четверг. 20:20 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 2
Словакия
0:1 Сикора (Лунтер) – 08:17 (5x5)   0:2 Регенда (Такач, Иван) – 15:16 (5x5)   1:2 Анттила (Фриман, Покка) – 18:27 (5x5)   2:2 Анттила – 23:44 (5x5)   3:2 Маннинен (Саллинен, Лехтонен) – 44:01 (5x5)   4:2 Мяэналанен (Анттила, Бьёрнинен) – 59:59 (en)
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