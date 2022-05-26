Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Канады выиграла в 21 овертайме из 27 на Олимпиаде, ЧМ, Кубке мира и Кубке Канады

Сборная Канады выиграла в 21 овертайме из 27 на Олимпиаде, ЧМ, Кубке мира и Кубке Канады
Комментарии

Сборная Канады одержала победу в овертайме над командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года по хоккею со счётом 4:3. Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».

Канадские хоккеисты 27 раз играли овертаймы на Олимпиадах, чемпионатах мира, а также Кубках мира и Кубках Канады, выиграв в 21 из них. На Олимпийских играх они одержали три победы в трёх овертаймах, на чемпионатах мира их статистика — 12 побед и пять поражений, а на Кубках мира и Канады — 6-1. Таким образом, процент побед составляет 77,8%.

Напомним, в полуфинале чемпионата мира подопечные Клода Жюльена сыграют с командой Чехии. Встреча состоится в субботу, 28 мая, в Тампере на стадионе «Нокиа-Арена». Начало — в 18:20 мск.

Что сотворила Канада?! Невероятный камбэк «кленовых» с 0:3 закончился красотой в овертайме Что сотворила Канада?! Невероятный камбэк «кленовых» с 0:3 закончился красотой в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022