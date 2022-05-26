Сборная Канады выиграла в 21 овертайме из 27 на Олимпиаде, ЧМ, Кубке мира и Кубке Канады
Поделиться
Сборная Канады одержала победу в овертайме над командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года по хоккею со счётом 4:3. Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».
Канадские хоккеисты 27 раз играли овертаймы на Олимпиадах, чемпионатах мира, а также Кубках мира и Кубках Канады, выиграв в 21 из них. На Олимпийских играх они одержали три победы в трёх овертаймах, на чемпионатах мира их статистика — 12 побед и пять поражений, а на Кубках мира и Канады — 6-1. Таким образом, процент побед составляет 77,8%.
Напомним, в полуфинале чемпионата мира подопечные Клода Жюльена сыграют с командой Чехии. Встреча состоится в субботу, 28 мая, в Тампере на стадионе «Нокиа-Арена». Начало — в 18:20 мск.
Комментарии
- 26 мая 2022
-
23:59
-
23:45
-
23:16
-
22:51
-
22:44
-
22:42
-
22:35
-
22:07
-
21:34
-
21:16
-
21:02
-
20:55
-
20:50
-
20:40
-
20:31
-
20:23
-
20:07
-
19:57
-
19:43
-
19:37
-
19:19
-
19:03
-
18:52
-
18:39
-
17:57
-
17:51
-
17:23
-
16:51
-
16:30
-
15:58
-
15:37
-
14:45
-
14:30
-
14:23
-
13:58
Партнерский контент