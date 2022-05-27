Панарин отметился 9-м результативным действием в текущем Кубке Стэнли

В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» проходит пятый матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Завершился 1-й период, счёт равный – 1:1, в серии также равенство – 2-2.

В последние минуты первой двадцатиминутки хоккеистам «Рейнджерс» удалось сравнять счёт в матче удачно разыграв численное преимущество после удаления Иэна Коула. Началось всё с выигранного вбрасывания Микой Зибанеджадом в чужой зоне, после чего Артемий Панарин и соорудил голевую комбинацию, перепасовавшись с Адамом Фоксом, которую завершил всё тот же Зибанеджад.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Панарин отдал уже шестую голевую передачу при трёх заброшенных шайбах в 12 встречах текущего розыгрыша Кубка Стэнли, в которых он заработал коэффициент полезности «0».