30-летний российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на чистое 19-е место по очкам в плей-офф НХЛ среди российских игроков отметившись результативной передачей на Мику Зибанеджада в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (1:1 после 1-го периода, 2-2 в серии).
Ранее Панарин делил 19-е место с Дмитрием Мироновым – у обоих в активе было по 36 результативных действий в Кубке Стэнли. Следующая цель Панарина – Алексей Житник с 39 (9+30) баллами. Рекордсменом же является Евгений Малкин, у которого 180 (67+113) очков в активе.
Напомним, Панарин отдал уже шестую голевую передачу при трёх заброшенных шайбах в 12 встречах текущего розыгрыша Кубка Стэнли, в которых он заработал коэффициент полезности «0».
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