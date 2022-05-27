«Калгари» и «Эдмонтон» установили абсолютный рекорд НХЛ по забитым шайбам

В эти минуты проходит матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Эдмонтон Ойлерз» в Битве при Альберте. На данный момент команды ушли на перерыв после второго периода, счёт ничейный — 4:4.
Канадские команды забили друг другу четыре гола за 71 секунду. Таким образом, они установили рекорд по скорости забрасывания четырёх шайб.
Счёт встречи на 11-й минуте открыл игрок хозяев Эндрю Манджапане. На 26-минуте Баклауд упрочил преимущество «Калгари». Через две минуты Дарнелл Нурс нивелировал преимущество хозяев. На 30-й минуте Ессе Пульюярви сделал счёт ничейным. На 35-й минуте Зак забросил свою шайбу. Через 15 секунд забил игрок «Калгари» Джонни Гордо и ещё через 16 Калле Йернкрок вывел «огоньков» вперёд. Через 40 секунд свою шайбу забросил «Эдмонтон». Это сделал Эван Бушар.
Напомним, счёт в серии 3-1 в пользу «Ойлерз».
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