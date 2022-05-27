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50-летний Яромир Ягр заявил о намерении сыграть 35-й сезон в карьере

50-летний Яромир Ягр заявил о намерении сыграть 35-й сезон в карьере
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Чешский нападающий и владелец клуба «Кладно» Яромир Ягр рассказал о желании продолжить карьеру, несмотря на свой 50-летний возраст.

«Я знаю, что некоторые из вас не поверят, но я очень жду следующего сезона. Как сильно этого ждёте вы, болельщики «Кладно»? У Плеканека есть мечта поиграть с «Кладно» в плей-офф, попробуем исполнить её вместе?» – написал Ягр на своей странице в социальной сети.

«Кладно» занял 14-е место по итогам чемпионата Чехии, попав в раунд плей-аут за вылет из высшего дивизиона. В нём клуб встречался с «Дуклой» и выиграл серию со счётом 4-1.

50-летний Ягр в прошедшем сезоне провёл 48 матчей, забросив восемь шайб и отдав 13 передач при общей полезности «+4».

Напомним, несколько дней назад хоккеист попал в аварию, однако он отказался от госпитализации. В своих социальных сетях спортсмен признал вину в ДТП.

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