50-летний Яромир Ягр заявил о намерении сыграть 35-й сезон в карьере

Чешский нападающий и владелец клуба «Кладно» Яромир Ягр рассказал о желании продолжить карьеру, несмотря на свой 50-летний возраст.
«Я знаю, что некоторые из вас не поверят, но я очень жду следующего сезона. Как сильно этого ждёте вы, болельщики «Кладно»? У Плеканека есть мечта поиграть с «Кладно» в плей-офф, попробуем исполнить её вместе?» – написал Ягр на своей странице в социальной сети.
«Кладно» занял 14-е место по итогам чемпионата Чехии, попав в раунд плей-аут за вылет из высшего дивизиона. В нём клуб встречался с «Дуклой» и выиграл серию со счётом 4-1.
50-летний Ягр в прошедшем сезоне провёл 48 матчей, забросив восемь шайб и отдав 13 передач при общей полезности «+4».
Напомним, несколько дней назад хоккеист попал в аварию, однако он отказался от госпитализации. В своих социальных сетях спортсмен признал вину в ДТП.
- 27 мая 2022
-
08:59
-
08:41
-
08:40
-
08:31
-
08:10
-
07:50
-
07:20
-
07:20
-
07:14
-
06:58
-
06:46
-
06:28
-
05:45
-
05:40
-
05:38
-
05:32
-
04:45
-
04:41
-
03:08
-
02:56
- 26 мая 2022
-
23:59
-
23:45
-
23:16
-
22:51
-
22:44
-
22:42
-
22:35
-
22:07
-
21:34
-
21:16
-
21:02
-
20:55
-
20:50
-
20:40
-
20:31