«Эдмонтон» впервые за 16 лет вышел в финал Западной конференции

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился пятый матч серии 1/2 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости в овертайме со счётом 5:4. Таким образом, «Ойлерз» вышли в финал Западной конференции.
Для «Эдмонтона» это будет первый финал с 2006 года. Тогда канадцы встречались с «Анахайм Дакс» и одержали победу со счётом 4-1, выйдя в финал розыгрыша Кубка Стэнли.
В составе «Эдмонтона» отличились Дарнелл Нурс, Ессе Пульюярви, Зак Хайман, Эван Бушар и Коннор Макдэвид.
За «Флэймз» забивали Эндрю Мандданапе, Микаэль Баклунд, Джонни Годро и Калле Йернкрок.
Канадские команды забили друг другу четыре гола за 71 секунду. Таким образом, они установили рекорд по скорости забрасывания четырёх шайб.
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