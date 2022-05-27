Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

В ночь с 26 на 27 мая мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли пятые матчи в рамках второго раунда. Состоялось два матча: по одному в Восточной и Западной конференциях.
«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 3:1
«Каролина» вышла вперёд в серии с «Рейнджерс» – 3-2. «Харрикейнз» забросили по шайбе в каждом периоде, благодаря чему одержали победу. Один из голов хозяев забил россиянин Андрей Свечников, у гостей российский форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей.
«Калгари Флэймз» – «Эдмонтон Ойлерз» – 4:5 (ОТ)
«Калгари» открыл счёт уже в первом периоде, а в начале второго увеличил преимущество, правда, вскоре «Ойлерз» сравняли счёт, а в концовке периода команды забросили четыре шайбы за 71 секунду и ушли на второй перерыв при счёте 4:4. В третьей двадцатиминутке команды не отметились голами, а решающий гол в овертайме забил Коннор Макдэвид и установил окончательный счёт в серии – 4-1.
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