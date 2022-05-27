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Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли
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В ночь с 26 на 27 мая мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли пятые матчи в рамках второго раунда. Состоялось два матча: по одному в Восточной и Западной конференциях.

«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 3:1

«Каролина» вышла вперёд в серии с «Рейнджерс» – 3-2. «Харрикейнз» забросили по шайбе в каждом периоде, благодаря чему одержали победу. Один из голов хозяев забил россиянин Андрей Свечников, у гостей российский форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
27 мая 2022, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Трочек (Стаал) – 12:57 (4x5)   1:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 17:06 (5x4)   2:1 Терявяйнен (Джарвис, Деанджело) – 29:47 (5x4)   3:1 Свечников (Нечас, Песке) – 53:01 (5x5)

«Калгари Флэймз» – «Эдмонтон Ойлерз» – 4:5 (ОТ)

«Калгари» открыл счёт уже в первом периоде, а в начале второго увеличил преимущество, правда, вскоре «Ойлерз» сравняли счёт, а в концовке периода команды забросили четыре шайбы за 71 секунду и ушли на второй перерыв при счёте 4:4. В третьей двадцатиминутке команды не отметились голами, а решающий гол в овертайме забил Коннор Макдэвид и установил окончательный счёт в серии – 4-1.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
27 мая 2022, пятница. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Манджапане (Коулман, Баклунд) – 10:13 (5x5)   2:0 Баклунд (Стоун, Коулман) – 25:41 (5x5)   2:1 Нурс (Драйзайтль, Хайман) – 27:40 (5x5)   2:2 Пульюярви (Хайман) – 29:56 (5x5)   2:3 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 34:57 (5x4)   3:3 Годро (Чюлингтон) – 35:12 (5x5)   4:3 Йернкрок (Задоров) – 35:28 (5x5)   4:4 Бушар (Драйзайтль, Кит) – 36:08 (5x5)   4:5 Макдэвид (Драйзайтль) – 65:03 (5x5)

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