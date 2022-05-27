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Макдэвид: я всю ночь плохо играл

Макдэвид: я всю ночь плохо играл
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, забивший победный гол в овертайме матча с «Калгари Флэймз», оценил свою игру в этой встрече.

«Я всю ночь плохо играл», – сказал Макдэвид после матча.

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился пятый матч серии 1/2 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости в овертайме со счётом 5:4.

На шестой минуте овертайма форвард Коннор Макдэвид получил передачу от Леона Драйзайтля перед воротами и принёс своей команде победу и выход в финал конференции.

В составе «Эдмонтона» отличились Дарнелл Нурс, Ессе Пульюярви, Зак Хайман, Эван Бушар в основное время и Коннор Макдэвид – в овертайме. За «Флэймз» забивали Эндрю Манджапане, Микаэль Баклунд, Джонни Годро и Калле Йернкрок.

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