Саттер — о Макдэвиде: серию выиграла лучшая команда? Лучший игрок выиграл серию

Главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер прокомментировал вылет свой команды от «Эдмонтон Ойлерз» в полуфинале Западной конференции.



«Серию выиграла лучшая команда? Лучший игрок выиграл серию!» – цитирует Саттера журналист Джеймс Миртл в «Твиттере».



В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился пятый матч серии 1/2 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости в овертайме со счётом 5:4.



На шестой минуте овертайма форвард Коннор Макдэвид получил передачу от Леона Драйзайтля перед воротами и принёс своей команде победу и выход в финал конференции.



В составе «Эдмонтона» отличились Дарнелл Нурс, Ессе Пульюярви, Зак Хайман, Эван Бушар в основное время и Коннор Макдэвид – в овертайме.



За «Флэймз» забивали Эндрю Манджапане, Микаэль Баклунд, Джонни Годро и Калле Йернкрок.

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