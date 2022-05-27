Дамир Жафяров попрощался с болельщиками «Торпедо»
Поделиться
Нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров попрощался с болельщиками, персоналом и игроками команды в своих социальных сетях.
«Долго не мог собраться и написать эти слова.
Дорогие друзья! Хочу поблагодарить хоккейный клуб «Торпедо» за время, которое мне посчастливилось провести в нём! «Торпедо» – это клуб с душой! Я очень горд, что в моей карьере были эти четыре незабываемых сезона!
Хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, руководство, персонал, тренерский штаб и партнёров по команде за это время!
Отдельная благодарность болельщикам, которые всегда были с нами и поддерживали нас на каждой игре! Спасибо всем вам! Вы навсегда в моём сердце! Нижний Новгород называется он», – написал Жафяров в социальных сетях.
Комментарии
- 27 мая 2022
-
11:57
-
11:34
-
11:18
-
10:45
-
10:30
-
10:10
-
09:50
-
09:35
-
09:30
-
09:23
-
08:59
-
08:41
-
08:40
-
08:31
-
08:10
-
07:50
-
07:20
-
07:20
-
07:14
-
06:58
-
06:46
-
06:28
-
05:45
-
05:40
-
05:38
-
05:32
-
04:45
-
04:41
-
03:08
-
02:56
- 26 мая 2022
-
23:59
-
23:45
-
23:16
-
22:51
-
22:44
Партнерский контент