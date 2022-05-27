Дамир Жафяров попрощался с болельщиками «Торпедо»

Нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров попрощался с болельщиками, персоналом и игроками команды в своих социальных сетях.

«Долго не мог собраться и написать эти слова.



Дорогие друзья! Хочу поблагодарить хоккейный клуб «Торпедо» за время, которое мне посчастливилось провести в нём! «Торпедо» – это клуб с душой! Я очень горд, что в моей карьере были эти четыре незабываемых сезона!



Хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, руководство, персонал, тренерский штаб и партнёров по команде за это время!



Отдельная благодарность болельщикам, которые всегда были с нами и поддерживали нас на каждой игре! Спасибо всем вам! Вы навсегда в моём сердце! Нижний Новгород называется он», – написал Жафяров в социальных сетях.