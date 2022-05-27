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Селянне: безусловно, Макдэвид — лучший игрок на этой планете

Селянне: безусловно, Макдэвид — лучший игрок на этой планете
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Известный финский хоккеист Теэму Селянне прокомментировал игру нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в текущем плей-офф.

«Плей-офф НХЛ получился именно таким, как мы и думали. Так много невероятных игр и так много замечательных игроков. Насколько же хорош Коннор Макдэвид, язык его тела говорит, что он готов побеждать в играх в одиночку, если ему нужно. Безусловно, он лучший игрок на этой планете», – написал Селянне в «Твиттере».

На шестой минуте овертайма с «Калгари Флэймз» форвард Коннор Макдэвид получил передачу от Леона Драйзайтля перед воротами и принёс своей команде победу и выход в финал конференции.

В составе «Эдмонтона» отличились Дарнелл Нурс, Ессе Пульюярви, Зак Хайман, Эван Бушар в основное время и Коннор Макдэвид – в овертайме. За «Флэймз» забивали Эндрю Манджапане, Микаэль Баклунд, Джонни Годро и Калле Йернкрок.

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