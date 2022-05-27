Нападающий Дамир Жафяров подпишет двухлетний контракт со СКА

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Дамир Жафяров, попрощавшийся с болельщиками и персоналом «Торпедо», подпишет контракт с петербургским СКА. Соглашение с игроком будет рассчитано на два года.
По итогам прошлого сезона 28-летний хоккеист провёл 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 45 очков: забросил 18 шайб и отдал 27 результативных передач.
Напомним, по окончании прошлого сезона, регулярный чемпионат которого завершился досрочно, «Торпедо» не попало в плей-офф КХЛ.
СКА в прошлом регулярном чемпионате занял первое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где дошёл до полуфинала, но уступил московскому ЦСКА в семи матчах.
Ранее Жафяров попрощался в социальных сетях с болельщиками, игроками, персоналом и тренерским штабом «Торпедо».
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