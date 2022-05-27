Функционер сборной Словакии: стиль Финляндии уничтожает игру. Это не хоккей, а оборона

Функционер сборной Словакии Ото Гашчак поделился мнением о выступлении национальной сборной на чемпионате мира.



«Юрай Слафковски в конце четвертьфинального матча с Финляндией попал в перекладину. Если бы он забил, думаю, мы бы встряхнулись и выиграли в овертайме или по буллитам. За этот матч я должен снять шляпу и отдать должное команде. Но и за весь турнир тоже.



Собрать такую неопытную команду и играть против таких опытных соперников, как финны, непросто. Старейшая команда из 11 игроков НХЛ. Это почти чудо, как мы могли вести сбалансированную игру в таких сложных матчах.



Меня смутили финны. У них 11 игроков НХЛ, и они не позволяют им играть в хоккей. Пятеро защитников поддерживают молодую неопытную команду. Если бы они играли на опережение, как канадцы, у нас было бы гораздо больше проблем.



У них большой опыт, их система разрушает хоккей. Я считаю его мёртвым. Это не хоккей. Это просто защита. Ждём ошибок. Но заслуга в том, что они могут это использовать и у них есть сила», – цитирует Гашчака sport.aktuality.sk

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