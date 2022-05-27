Каждый игрок сборной Финляндии получит € 27 тыс. в случае победы на ЧМ-2022

Вчера, 26 мая, сборная Финляндии одержала волевую победу над Словакией в четвертьфинале чемпионата мира – 2022, отыгравшись со счёта 0:2, и добыла путёвку в полуфинал. Благодаря этому финские игроки гарантировали себе премиальные.



По словам генерального директора Федерации хоккея Финляндии Матти Нурминена, слова которого передаёт is.fi, за золотые медали будет выплачено € 27 тыс., за серебряные € 12 тыс., а за бронзовые – € 8 тыс. на каждого игрока. Четвёртое место гарантировало бонус в размере € 5 тыс.



Сообщается, что главному тренеру также причитаются бонусы, однако они прописаны в контракте и их не будут разглашать.

В полуфинале чемпионата мира — 2022 (суббота, 28 мая) сыграют следующие пары:



14:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Финляндия — США;

18:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Канада — Чехия.