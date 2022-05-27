«Амур» подписал двусторонний контракт с Николишиным

«Амур» заключил двусторонний контракт на один сезон с нападающим Иваном Николишиным, сообщает официальный сайт КХЛ.



В прошлом сезоне Николишин принял участие в 39 матчах за «Амур», в которых набрал 19 очков: забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач.

По окончании регулярного чемпионата, который досрочно был завершён, хоккеист выступал за «Ильвес» в чемпионате Финляндии. На его счету две передачи в восьми играх регулярного чемпионата, а также он сыграл два матча в плей-офф.

Также Николишин по ходу прошлого сезона выступал в ВХЛ за «Нефтяник», где провёл девять игр и набрал 10 очков: забил гол и отдал девять передач.

Напомним, «Амур» не вышел в плей-офф, завершив регулярку на 10-м месте в таблице Восточной конференции.