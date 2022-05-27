Официально: юниорский чемпионат мира по хоккею — 2023 пройдёт в Швейцарии

Международная федерация хоккея (ИИХФ) сообщила в «Твиттере», что следующим хозяином юниорского чемпионата мира по хоккею будет Швейцария. Сообщается, что игры пройдут в северо-западной части этой страны.



Напомним, юниорская сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею U18 в 2022 году, в финальном матче обыграв команду США со счётом 6:4.



Сборная Швеции стала чемпионом мира среди юниоров во второй раз, ранее шведы выигрывали турнир в 2019 году. Сборная США завоевала пятое серебро, третье место заняла команда Финляндии, для которой эта бронза стала четвёртой. Российская команда пропустила турнир по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Также на конгрессе ИИХФ объявили страны, которые примут ЧМ-2023 вместо России.