Чемпионат мира по хоккею — 2023 пройдёт в Финляндии и Латвии

На ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) объявили страны, которые примут чемпионат мира – 2023 по хоккею. Ими стали Финляндия и Латвия.
Ранее Международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.
После решения лишить Россию этого права было подано лишь две заявки, каждая из которых являлась совместной для нескольких стран: Латвия с Финляндией (Рига/Тампере), а Венгрия — со Словенией (Будапешт/Любляна). Позднее Венгрия и Словения отозвали свои заявки. Таким образом, осталась лишь одна заявка — Финляндия/Латвия.
Напомним, в эти дни проходит ЧМ-2022. В полуфинале (суббота, 28 мая) сыграют следующие пары:
14:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Финляндия — США;
18:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Канада — Чехия.
- 27 мая 2022
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