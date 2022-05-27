«Нефтехимик» подписал контракт с Денисом Паршиным

Нижнекамский «Нефтехимик» заключил однолетний контракт с форвардом Денисом Паршиным, сообщает официальный сайт клуба.
В активе нападающего 699 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 404 очка: забросил 182 шайбы и отдал 222 результативные передачи.
Денис также выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Торпедо», «Авангард», «Металлург» (Магнитогорск) и «Динамо» (Рига).
Минувший сезон хоккеист провёл в Словакии, в клубе «Кошице». На его счету 43 очка в 39 матчах регулярного чемпионата – девять голов и 34 результативные передачи. Также он набрал семь баллов (2+5) в 13 встречах плей-офф.
По итогам прошлого сезона «Нефтехимик» занял седьмое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил челябинскому «Трактору».
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