Швейцарские города Цюрих и Фрибург примут чемпионат мира — 2026 по хоккею

Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила на официальном сайте, что чемпионат мира – 2026 пройдёт в Швейцарии. В качестве городов хозяев выступят Цюрих и Фрибург.



Напомним, ранее стало известно, что сборные России и Беларуси не сыграют на ЧМ-2023. Изначально турнир должен был пройти в России в Санкт-Петербурге, однако сначала ИИХФ забрала право принимать турнир, затем объявила, что он пройдёт в Финляндии и Латвии.



Также на конгрессе ИИХФ поступило предложение соединить дивизионы А1 и Б1 и добавить в них сборные России и Беларуси.



Напомним, в эти дни проходит ЧМ-2022. В полуфинале (суббота, 28 мая) сыграют следующие пары:



14:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Финляндия — США;

18:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Канада — Чехия.

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