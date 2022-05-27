Отменённый в России МЧМ-2023 по хоккею пройдёт в Канаде, МЧМ-2024 — в Швеции

ИИХФ объявила, что молодёжный чемпионат мира по хоккею – 2023 пройдёт в Канаде. Принимать турнир будут Галифакс и Монктон. Также сообщается, что МЧМ-2024 состоится в Гётеборге в Швеции.



Напомним, МЧМ-2023 должен был пройти в Омске и Новосибирске.

Молодёжный чемпионат мира – 2022, который досрочно был завершён, состоится в августе текущего года в Эдмонтоне (Канада).

Турнир пройдёт с 9 по 20 августа. В группе А сыграют сборные США, Швеции, Германии, Швейцарии и Австрии, в группе В – команды из Канады, Финляндии, Чехии, Словакии и Латвии.



Напомним, МЧМ-2022 должен был состояться зимой, однако после нескольких игровых дней был отменён из-за пандемии коронавируса.



Ранее ИИХФ приняла решение о приостановке участия всех российских и белорусских национальных сборных и клубов в любой возрастной категории во всех соревнованиях или мероприятиях под эгидой ИИХФ. Таким образом, сборные России и Беларуси не сыграют на чемпионате мира 2022 года в Финляндии.



Сборную России на турнире заменила Латвия.