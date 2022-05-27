Как относитесь к идее отправить сборную России по хоккею в 1-й дивизион чемпионата мира?

27 мая стало известно, что на конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) обсуждалась идея, согласно которой сборные России и Беларуси могут попасть в первый дивизион чемпионата мира по хоккею, когда ИИХФ снимет с них отстранение.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как относитесь к идее отправить сборную России по хоккею в первый дивизион чемпионата мира?»

Также на конгрессе объявили, что команды России и Беларуси не сыграют на чемпионате мира – 2023, а турнир перенесли из Санкт-Петербурга (Россия) в Тампере (Финляндия) и Ригу (Латвия). Кроме того, ИИХФ назвала страны, которые примут ближайшие четыре ЧМ по хоккею.

Молодёжный чемпионат мира – 2023, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, состоится в Канаде, а МЧМ-2024 примет Швеция.