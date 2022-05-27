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Швеция примет женский ЮЧМ по хоккею — 2023, Швейцария — ЮЧМ-2024

Швеция примет женский ЮЧМ по хоккею — 2023, Швейцария — ЮЧМ-2024
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ИИХФ назвала страны, которые примут ближайшие два женских юниорских чемпионатов мира по хоккею. В 2023 году турнир пройдёт в Швеции в городе Брунфло, в 2024 году состоится в Швейцарии в городе Тичино.

Напомним, международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от всех турниров под эгидой ИИХФ.

«Совет постановил, что все турниры в различных категориях и дивизионах проводятся с необходимым количеством команд. Все группы заполнены, а Россия и Беларусь остаются замороженными в контексте программы чемпионата», – такое заявление опубликовала ИИХФ.

Ранее сообщалось, что сборные России и Беларуси не сыграют на ЧМ-2023, а турнир перенесли из Санкт-Петербурга в Тампере и Ригу (Финляндия и Латвия).

Кроме того, МЧМ-2023, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, состоится в Канаде, а МЧМ-2024 пройдёт в Швеции.

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