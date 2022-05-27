Р. Ротенберг объявил о переходе Жафярова в СКА отрывком из фильма «Джентльмены» Гая Ричи

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в официальном телеграм-канале объявил о переходе бывшего форварда «Торпедо» Дамира Жафярова.

Наставник сделал это необычным способом, прикрепив отрывок фильма «Джентльмены» Гая Ричи с Колином Фарреллом.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Ротенберга.

По итогам прошлого сезона 28-летний хоккеист провёл 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 45 очков: забросил 18 шайб и отдал 27 результативных передач.



Напомним, по окончании прошлого сезона, регулярный чемпионат которого завершился досрочно, «Торпедо» не попало в плей-офф КХЛ.



СКА в прошлом регулярном чемпионате занял первое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где дошёл до полуфинала, но уступил московскому ЦСКА в семи матчах.



Ранее Жафяров попрощался в социальных сетях с болельщиками, игроками, персоналом и тренерским штабом «Торпедо».