Дефицит бюджета Международной федерации хоккея на следующий год составит $ 12,42 млн

Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила смету расходов и доходов на будущий сезон, сообщает «твиттер» Hockey News Hub со ссылкой на трансляцию конгресса организации.

Дефицит бюджета ИИХФ на следующий год составит 11,879 млн швейцарских франков. В долларах эта сумма составляет около $ 12,42 млн.

Доход ИИХФ составит 37,568 млн швейцарских франков. Расходы — 44,447 млн. Сальдо — уход в минус на 6,879 млн. Кроме того, к этой сумме добавятся 5 млн в качестве средств в фонд отмены турниров.

Напомним, ранее ИИХФ продлила отстранение России от всех турниров под своей эгидой. Ранее сообщалось, что сборные России и Беларуси не сыграют на ЧМ-2023, а турнир перенесли из Санкт-Петербурга в Тампере и Ригу (Финляндия и Латвия). Кроме того, МЧМ-2023, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, состоится в Канаде, а МЧМ-2024 пройдёт в Швеции.