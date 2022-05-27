Кожевников — о решении ИИХФ: негодяи! Фазель не допустил бы такого

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение Международной федерации хоккея продлить отстранение России от всех турниров под эгидой ИИХФ.

«Негодяи! Можно было предположить, что нас отстранят от чемпионата мира 2023 года. Предыдущий президент ИИХФ Фазель не допустил бы такого решения. Совесть-то вообще надо иметь, при чём тут спорт?



Сейчас по нам бьют потому, что людям нравится, и думают, что они этим чего-то добьются. Англичане, финны, шведы, и француз Тардиф затесался в рядах негодяев. ИИХФ угробит весь хоккей. Сейчас чемпионат мира без России – помойка», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее сообщалось, что сборные России и Беларуси не сыграют на ЧМ-2023, а турнир перенесли из Санкт-Петербурга в Тампере и Ригу (Финляндия и Латвия).