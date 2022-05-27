Сушинский — о решении ИИХФ: а вы чего ждали? В текущей ситуации не стоит ждать другого

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский прокомментировал решение Международной федерации хоккея продлить отстранение России от всех турниров под эгидой ИИХФ.
«А чего вы хотели? Ожидали другого решения? У нас как принимают решения, так и отменяют их. Пока будет такая сложная ситуация, я не думаю, что надо ожидать каких-то других шагов», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Ильёй Никульниковым.
Напомним, сегодня, 27 мая, Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от всех турниров под эгидой ИИХФ. Ранее сообщалось, что сборные России и Беларуси не сыграют на ЧМ-2023, а турнир перенесли из Санкт-Петербурга в Тампере и Ригу (Финляндия и Латвия).
Кроме того, МЧМ-2023, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, состоится в Канаде, а МЧМ-2024 пройдёт в Швеции.
- 27 мая 2022
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