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В Федерации хоккея Беларуси отреагировали на решение ИИХФ продлить отстранение сборной

В Федерации хоккея Беларуси отреагировали на решение ИИХФ продлить отстранение сборной
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В Федерации хоккея Беларуси высказались относительно «заморозки» участия сборных Беларуси в турнирах ИИХФ.

«По предложению совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) якобы из соображений обеспечения безопасности для представителей сборных Беларуси и России команды этих стран не примут участия в программе чемпионатов ИИХФ в предстоящем сезоне.

Федерация хоккея Беларуси убеждена, что это решение Международной федерации хоккея стало очередным в списке принятых под влиянием и давлением отдельных национальных федераций, ставших фактически заложниками западных политиков. Можем просто констатировать факт, что в очередной раз под маркой беспокойства о нашей же безопасности со стороны ИИХФ нарушены все принципы олимпизма. При желании можно было бы найти варианты, как это делается в других видах спорта, но хоккейные функционеры, представляющие в первую очередь страны западного блока, даже не хотят этого делать и слышат только самих себя.

Как федерация, всегда ставящая интересы своих игроков, тренеров, национального хоккейного сообщества в качестве ключевых приоритетов своей деятельности, ФХБ уже подготовила апелляцию по решению ИИХФ о приостановке участия наших сборных команд в турнирах под эгидой организации.

Вместе с тем мы расцениваем эти ограничения как возможность для развития и роста в других направлениях. И, возможно, даже если бы их не было, мы бы ещё долго шли к таким очевидным шагам, как интеграция с лидером мирового хоккея — Россией.

Совместно с ФХР уже разработана дорожная карта, в которую включены не только турниры для сборных команд, но и сотрудничество на уровне детских и юниорских лиг. Мы продолжим работу по обеспечению наших тренеров и спортсменов, ставших заложниками слабости ИИХФ, высококонкурентной соревновательной практикой», — говорится в заявлении.

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