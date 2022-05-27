Каменский — об отстранении России от ЧМ-2023: думал, что разум восторжествует

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал решение Международной федерации хоккея продлить отстранение России от всех турниров под эгидой ИИХФ.

«Ожидаемым такое решение не было. Думал, что разум восторжествует и наши ребята будут играть на чемпионате мира.



Конечно, это неправильное решение, от этого турнир только потеряет интерес. Даже сейчас в Финляндии признают, что без сборных России и Беларуси интерес к сборным упал и люди просто не приходят на матчи», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, сегодня, 27 мая, Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от всех турниров под эгидой ИИХФ. Ранее сообщалось, что сборные России и Беларуси не сыграют на ЧМ-2023, а турнир перенесли из Санкт-Петербурга в Тампере и Ригу (Финляндия и Латвия).