Вайсфельд — о новом бане России: не удивлюсь, если ИИХФ поменяет решение

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал решение Международной федерации хоккея продлить отстранение России от всех турниров под эгидой ИИХФ.
«Мы никак не можем повлиять на эту ситуацию. В ИИХФ так захотели. К сожалению для нас, принято такое решение. С той политикой, которую сейчас ведут, было бы странно, если бы нас допустили. Это было очевидно. Но ведь дело не в хоккее. Если вдруг ситуация на Украине быстро разрешится, они могут поменять решение. И я этому не удивлюсь», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Напомним, сегодня, 27 мая, Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от всех турниров под эгидой ИИХФ. Ранее сообщалось, что сборные России и Беларуси не сыграют на ЧМ-2023, а турнир перенесли из Санкт-Петербурга в Тампере и Ригу (Финляндия и Латвия).
- 27 мая 2022
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