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Вайсфельд — о новом бане России: не удивлюсь, если ИИХФ поменяет решение

Вайсфельд — о новом бане России: не удивлюсь, если ИИХФ поменяет решение
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Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал решение Международной федерации хоккея продлить отстранение России от всех турниров под эгидой ИИХФ.

«Мы никак не можем повлиять на эту ситуацию. В ИИХФ так захотели. К сожалению для нас, принято такое решение. С той политикой, которую сейчас ведут, было бы странно, если бы нас допустили. Это было очевидно. Но ведь дело не в хоккее. Если вдруг ситуация на Украине быстро разрешится, они могут поменять решение. И я этому не удивлюсь», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, сегодня, 27 мая, Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от всех турниров под эгидой ИИХФ. Ранее сообщалось, что сборные России и Беларуси не сыграют на ЧМ-2023, а турнир перенесли из Санкт-Петербурга в Тампере и Ригу (Финляндия и Латвия).

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