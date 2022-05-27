Крикунов: Жафяров играет как раз в тот хоккей, который проповедует СКА

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился мнением о переходе Дамира Жафярова в СКА.
«Жафяров — плеймейкер, игрок с высоким хоккейным интеллектом. Он играет ровно в такой хоккей — быстрый, креативный, — который проповедуют в Петербурге. Этот переход будет полезен и самому нападающему, который сделает шаг вперёд в своей карьере, и клубу, который получил сильного, результативного форварда, способного вести игру, закрывать большинство. Наверняка будет набирать много очков.
Для самого Жафярова СКА — новый вызов. Впервые на него рассчитывают как на лидера в топ-клубе, а не в команде, которая бьётся за попадание в плей-офф. Да, в его карьере уже был ЦСКА, но тогда он играл всего по восемь минут. В Петербурге же ему, очевидно, предоставят значительно больше времени на льду. Считаю, что менеджмент СКА сработал очень успешно, ведь Жафяров сам мог выбирать, где продолжить карьеру, а предложения, по слухам, у него были и от «Салавата», и от «Металлурга», и от «Авангарда». Петербург приобрёл очень сильного нападающего, который может прогрессировать и в дальнейшем, — таких хоккеистов в это межсезонье на рынке свободных агентов больше нет», — сказал Крикунов «Чемпионату».
- 27 мая 2022
-
19:55
-
19:26
-
19:25
-
19:00
-
18:44
-
18:21
-
18:00
-
17:51
-
17:40
-
17:25
-
17:15
-
17:00
-
16:51
-
16:40
-
16:14
-
16:01
-
15:45
-
15:39
-
15:32
-
15:23
-
15:17
-
15:12
-
15:07
-
15:00
-
14:51
-
14:34
-
14:21
-
13:54
-
13:50
-
13:40
-
13:37
-
13:25
-
13:05
-
12:56
-
12:35