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А. Юдин: переход Жафярова — большая победа менеджмента СКА

А. Юдин: переход Жафярова — большая победа менеджмента СКА
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Заслуженный мастер спорта, тренер Александр Юдин прокомментировал переход Дамира Жафярова в СКА.

«За то, чтобы подписать Дамира Жафярова, шла настоящая битва между топ-клубами КХЛ. Не каждый день на рынке оказывается игрок, который два года подряд входил в пятёрку лучших бомбардиров сезона. В итоге нападающий оказался в СКА, и это большая победа петербургского менеджмента — особенно с учётом того, что клуб подписал его в статусе неограниченно свободного агента. Получается, что Жафяров сам мог выбирать город, команду, своё будущее. И он принял решение, что СКА и Петербург — лучшее место для продолжения и развития карьеры. Его результативность, скоростные и лидерские качества точно придутся ко двору. У него был не самый простой старт в КХЛ, но все последние годы он реально прогрессировал и, думаю, в СКА продолжит показывать привычный креативный хоккей, по стилю он идеально вписывается в манеру игры петербуржцев», — сказал Юдин «Чемпионату».

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