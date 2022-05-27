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«Торос» отчислил трёх воспитанников, отстранил тренера после насилия над 10-летним игроком

«Торос» отчислил трёх воспитанников, отстранил тренера после насилия над 10-летним игроком
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В «Торосе» высказались о случаях насилия в юношеской спортивной школе клуба.

«В связи с появившимися в средствах массовой информации публикациями о происшествии на турнире в г. Туймазы с участием воспитанников спортивной школы ХК «Торос» клуб считает необходимым сообщить следующее.

С момента обращения родителей несовершеннолетнего воспитанника нашего клуба о совершении в отношении него противоправных действий руководство ХК «Торос» находилось во взаимодействии с родителями пострадавшего ребёнка.

Сразу после обращения родителей несовершеннолетнего клуб провёл соответствующее служебное расследование, в результате которого тренер спортивной школы ХК «Торос» 2010 г.р. был отстранён от работы с командой. Одновременно за совершение проступков, дискредитирующих их как представителей спортивной школы ХК «Торос», были отстранены от занятий трое воспитанников команды «Торос-2010». После проведения тренерского совета спортшколы было принято решение об отчислении этих воспитанников.

С самого начала событий, учитывая несовершеннолетие участников, мы старались соблюсти соответствующую конфиденциальность. Для хоккейного клуба «Торос» важно, чтобы наши воспитанники соблюдали правильные нравственные и общегражданские ценности. Клуб, безусловно, осуждает противоправные действия в любой форме в отношении воспитанников и пресекает подобные случаи.

В настоящий момент Нефтекамское межрайонное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан проводит соответствующую проверку, клуб находится в полном взаимодействии с правоохранительными органами. Дальнейшие комментарии будут даны по результатам этой проверки», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

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