Ушёл из жизни бывший хоккеист и тренер Юрий Морозов. Он приводил молодёжку к золоту ЧМ

Вчера, 26 мая, на 85-м году жизни ушёл из жизни заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР Юрий Иванович Морозов. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

С 1956 по 1973 год он выступал за воскресенский «Химик», а по окончании карьеры игрока стал тренером. Морозов возглавлял родной клуб с 1975 по 1982 год. Кроме того, он поработал наставником горьковского «Торпедо» (с 1983 по 1985 год), а также молодёжной сборной страны. Под его руководством молодёжная национальная команда трижды выигрывала чемпионаты мира (в 1974, 1975, 1980 годах).

«Федерация хоккея России скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Ивановича», — говорится в сообщении.