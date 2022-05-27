Expressen: лучший легионер-бомбардир «Северстали» в сезоне продолжит карьеру в Швеции
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Финский нападающий «Северстали» Йоонас Няттинен может продолжить карьеру в шведском хоккейном клубе ХВ71, сообщает Expressen.
По информации издания, 31-летний форвард вскоре должен поставить подпись под соглашением.
Отметим, что контракт Няттинена с «Северсталью» действовал до конца сезона-2021/2022. В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги финский нападающий принял участие в 43 встречах, в которых забросил девять шайб и отдал 10 результативных передач, суммарно набрав 19 очков при показателе полезности «+4» и 22 минутах штрафа. Няттинен стал лучшим бомбардиром-легионером череповецкой команды — наравне с Адамом Лишкой.
В плей-офф финский нападающий сыграл ещё четыре матча, в которых набрал 7 (4+3) очков.
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