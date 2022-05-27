Вадим Епанчинцев объяснил свой уход из «Югры» в «Амур»

Бывший главный тренер «Югры» Вадим Епанчинцев прокомментировал свой уход из ханты-мансийского клуба в «Амур».



«Наверное, если бы я не испытывал желания что-нибудь поменять, меня бы не было в «Амуре». Это самый важный фактор. Была проведена хорошая работа в «Югре». У меня сложились замечательные отношения с руководством клуба и города. Результат был, нас всё устраивало. Но переход в «Амур» — это шаг вперёд.



Как расстался с «Югрой»? Руководство знало о наших намерениях. Расстались мы с пониманием и в хороших отношениях. Что буду вспоминать о Ханты-Мансийске? Прежде всего победы в регулярном чемпионате и Кубке Петрова. Могу сказать спасибо всему клубу, начиная от директора с губернатором. У нас было полное взаимопонимание. Уезжал оттуда с чувством жалости. С руководством «Югры» я остался в хороших и добрых отношениях.



В «Югре» мы боролись за Кубок Петрова, а «Амуре» задача заключается в том, чтобы просто попасть в плей-офф? Проще эта цель выглядит только на бумаге. Наш тренерский штаб всегда ставит максимальные задачи. Я максималист по жизни, постараюсь довести этот максимализм до игроков. Нужно побеждать в каждом матче и выполнить поставленную задачу.



Как поменяется стиль игры? Пока не могу сказать. Будем отталкиваться от нашего состава и его сильных сторон. Будем стараться придерживаться того стиля, который был у нас раньше», — приводит слова Епанчинцева официальный сайт ВХЛ.

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