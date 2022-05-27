В Сент-Луисе выпустили футболки с Тарасенко в стиле легендарной обложки The Beatles

В Сент-Луисе выпустили футболки с нападающими «Сент-Луис Блюз» Павлом Бучневичем и Владимиром Тарасенко в стиле обложки альбома Abbey Road группы The Beatles, сообщает Inoprosport.



Помимо российских хоккеистов, на футболке изображены форварды Джордан Кайру и Райан О’Райлли. Спортсмены повторяют обложку знаменитого альбома Abbey Road ливерпульской группы The Beatles, на которой музыканты переходят дорогу по направлению к одноимённой студии.



Кроме того, на футболку нанесены автографы хоккеистов.

Фото: Inoprosport

Напомним, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся пятый матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4, благодаря чему им удалось сократить отставание в серии — 2-3. У Павла Бучневича – ассистентский дубль, у Владимира Тарасенко — гол и результативный пас.