«Мы не заслужили проигрывать». Главный тренер «Колорадо» о решающем матче с «Сент-Луисом»

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал победу в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (3:2, 4-2).



«Мы не заслужили проигрывать. Мне нравилась наша игра. Правда. Вратарь «Сент-Луиса» сделал несколько крутых сейвов, а мы не смогли пару раз успешно сыграть на подборах. Парни играли правильно, мы продолжали говорить правильные вещи на скамейке. Мы смогли сравнять счёт, но они снова забили, это было немного обескураживающе. Однако наши игроки сразу же пришли в норму, проведя несколько хороших смен», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, благодаря чему им удалось выиграть серию.