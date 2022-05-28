«Разочаровывающий сезон». Капитан «Сент-Луиса» высказался после вылета из плей-офф НХЛ

Капитан «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли высказался после вылета из плей-офф НХЛ в шестом матче серии с «Колорадо Эвеланш» (2:3, 2-4).

«Очевидно, у нас был шанс забрать матч. Я думал, что Хуус (Вилле Хуссо, вратарь «Блюз». — Прим. «Чемпионата») дал нам шанс, он сделал несколько важных сейвов, давал нам шанс на протяжении всей встречи. Мы начали немного медленно, из-за чего и облажались. Такое ощущение, что мы провели всю серию дома. Здесь мы играли не так, как нужно, из-за чего нам было сложно победить. Проиграли здесь все матчи дома… просто очень разочаровывает.

Это действительно разочаровывающий сезон. Мы лучше, чем сыграли против этих парней. Мы могли бы довести серию до семи матчей. Очевидно, что это мы ещё не отошли от вылета и нам есть ещё что изучить и тому подобное, но я действительно чувствую, что в этом году мы выступили хуже, чем могли. Это одна из лучших команд, в которых я играл. Вылет разочаровывает.

«Колорадо» — это очень динамичная команда, их защитники чрезвычайно активны. Эта команда отлично чувствует себя на льду. Они быстры. Временами они, казалось, сковывали нас — так много движения и творчества они демонстрировали.



Временами мы хорошо защищались, но порой на них смотрели слишком много. Когда возникает такой импульс, трудно изменить ситуацию. Мы слишком много позволяли играть на нашей стороне площадки. Таким образом сложно победить.



Они были лучше. Они выиграли, и это больно, это тяжело. Да, это в любом случае неприятно», — приводит слова капитана официальный сайт НХЛ.