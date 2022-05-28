«Вашингтон» показал лучшие голы Александра Овечкина в сезоне-2021/2022

«Вашингтон Кэпиталз» на официальном YouTube-канале выложил видео с лучшими голами капитана команды Александра Овечкина в сезоне-2021/2022.
Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Вашингтона». Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Напомним, в последнем матче сезона, состоявшемся в ночь с 13 на 14 мая мск, «Вашингтон» на домашнем льду потерпел поражение в овертайме со счётом 3:4, вследствие чего завершил участие в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. «Столичные» проиграли серию в шести встречах.
В текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2». В регулярном чемпионате россиянин набрал 90 (50+40) очков, став лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона».
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