Капитан «Колорадо» — о выходе в финал конференции: у нас были мрачные времена

Капитан «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал выход в финал Западной конференции. «Лавины» вылетали из плей-офф во втором раунде последние три сезона.
«Это очень много значит. Думаю, что вы действительно должны наслаждаться этим путешествием. Это самое важное, на что мы будем оглядываться, — путь к достижению этой стадии. Скоро будет только четыре команды, и очевидно, что работа ещё не закончена, но это уже большое достижение для нас.
20 лет не были в финале конференции? У «Колорадо» были мрачные времена. Конечно, приятно, что мы пережили это. Определённо чувствовалось, что мы переиграли «Сент-Луис» в этой серии. В конце мы пережили несколько тяжёлых периодов, но даже в этом матче мы провели отличные 60 минут. Несколько важнейших сейвов Кемпса (Дарси Кемпера, вратаря «Колорадо». — Прим. «Чемпионата»), спасение Джоша Мэнсона и, очевидно, большие голы Комфа (Джей Ти Комфера, нападающего «Колорадо», оформившего дубль. — Прим. «Чемпионата») и Хельмера (Даррена Хельма, форварда «Колорадо», забросившего победную шайбу. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Маккиннона официальный сайт НХЛ.
- 28 мая 2022
-
13:47
-
13:38
-
13:18
-
12:59
-
12:37
-
12:10
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:30
-
10:05
-
09:40
-
09:19
-
09:04
-
08:39
-
08:13
-
07:42
-
06:22
-
06:05
-
05:45
-
01:51
- 27 мая 2022
-
23:45
-
23:10
-
22:43
-
22:17
-
21:58
-
21:38
-
21:19
-
20:55
-
20:37
-
20:18
-
19:55
-
19:26
-
19:25
-
19:00