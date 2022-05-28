Капитан «Колорадо» — о выходе в финал конференции: у нас были мрачные времена

Капитан «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал выход в финал Западной конференции. «Лавины» вылетали из плей-офф во втором раунде последние три сезона.



«Это очень много значит. Думаю, что вы действительно должны наслаждаться этим путешествием. Это самое важное, на что мы будем оглядываться, — путь к достижению этой стадии. Скоро будет только четыре команды, и очевидно, что работа ещё не закончена, но это уже большое достижение для нас.

20 лет не были в финале конференции? У «Колорадо» были мрачные времена. Конечно, приятно, что мы пережили это. Определённо чувствовалось, что мы переиграли «Сент-Луис» в этой серии. В конце мы пережили несколько тяжёлых периодов, но даже в этом матче мы провели отличные 60 минут. Несколько важнейших сейвов Кемпса (Дарси Кемпера, вратаря «Колорадо». — Прим. «Чемпионата»), спасение Джоша Мэнсона и, очевидно, большие голы Комфа (Джей Ти Комфера, нападающего «Колорадо», оформившего дубль. — Прим. «Чемпионата») и Хельмера (Даррена Хельма, форварда «Колорадо», забросившего победную шайбу. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Маккиннона официальный сайт НХЛ.