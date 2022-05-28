Сборная США сыграет с Финляндией в четыре защитника в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Сегодня, 28 мая, в Тампере (Финляндия) состоятся полуфинальные матчи чемпионата мира 2022 года по хоккею. В первом матче встретятся сборные США и Финляндии.

Американская команда на встречу с Суоми заявила 19 полевых игроков, четверо из которых — защитники. С Финляндией сыграют Сет Джонс и Люк Хьюз, заявленные первой парой обороны, а также Эндрю Пик и Нейт Шмидт — вторая пара.

Финская сборная в то же время вызвала на матч 20 игроков: восемь защитников и 12 нападающих. Таким образом, Суоми сыграют с четырьмя полноценными парами в обороне.

Начало полуфинальной встречи запланировано на 14:20 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в четвертьфинале сборная Финляндии одержала волевую победу над Словакией – 4:2, уступая после первого периода со счётом 1:2. Сборная США оказалась сильнее команды Швейцарии (3:0).