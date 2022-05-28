«Автомобилист» продлил контракты с двумя защитниками

Защитники системы «Автомобилиста» Семён Переляев и Александр Фёдоров приняли квалификационные предложения клуба и продлили двусторонние контракты, сообщается в официальном телеграм-канале екатеринбургской команды.

Отмечается, что соглашения с обоими игроками рассчитаны на два года.



22-летний леворукий защитник Семён Переляев в прошлом сезоне провёл 34 матча в составе «Горняка-УГМК», включая плей-офф. Он набрал 14 (4+10) очков. Александр Фёдоров, которому также 22 года, в минувшем сезоне был партнёром Переляева по «Горняку». Праворукий защитник провёл 32 матча в ВХЛ, набрал в них 2 (1+1) очка. Оба хоккеиста закончили прошлый сезон с показателем полезности «+9». Это одни из лучших показателей в команде.