Журналист The Athletic ответил на вопрос, может ли «Вашингтон» подписать Евгения Малкина

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир ответил на вопрос, может ли 35-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подписать трёхлетнее соглашение с «Вашингтон Кэпиталз», если Никлас Бекстрём завершит карьеру.

«Вряд ли. Возраст — это ещё не всё, но, если клуб заявляет цель — «стать моложе», он не сможет добиться этого, дав контракт на три года игроку, которому в июле исполнится 36 лет», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.

В текущем сезоне Малкин провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на его счету шесть (3+3) очков в семи встречах.

Напомним, «Питтсбург» предлагал российскому форварду Евгению Малкину, а также защитнику Крису Летангу новые контракты, переговоры по которым зашли в тупик. Хоккеисты посчитали условия недостаточно хорошими.