Президент Международной федерации хоккея прокомментировал продление отстранения России
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал решение организации продлить отстранение России и Беларуси от участия в турнирах, включая чемпионат мира 2023 года.
«С самого начала мы пытались приспособиться к ситуации. Мы ждали, сколько можно, прежде чем продлить отстранение, надеясь на улучшение ситуации, но не тут-то было. Сейчас мы больше ничего не можем сделать», — приводит слова Тардифа официальный сайт ИИХФ.
Напомним, вчера, 27 мая, Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от всех турниров под эгидой ИИХФ. Ранее сообщалось, что сборные России и Беларуси не сыграют на ЧМ-2023, а турнир перенесли из Санкт-Петербурга в Тампере и Ригу (Финляндия и Латвия).
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