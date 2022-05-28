Капитан «Сент-Луиса» О'Райлли: проиграть все домашние матчи серии — большое разочарование

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли прокомментировал вылет команды из плей-офф НХЛ после поражения в серии с «Колорадо Эвеланш». «Блюз» проиграли все три домашних матча в серии.

«У нас был шанс взять эту игру. Хуссо дал нам его, он несколько раз выручал и всё время удерживал нас в игре. Думаю, что в начале мы играли медленно, из-за чего столкнулись с проблемами.

Такое ощущение, что мы всю серию провели дома. Здесь мы играли не так, как нужно, из-за чего победить было сложно. Проиграть все матчи дома – это большое разочарование. Сезон по-настоящему разочаровал. Я думаю, что мы можем играть лучше, чем показали в этой серии. Мы могли довести её до седьмой игры. Да, впечатления после поражения ещё свежие, и нам есть о чём подумать. Но я действительно считаю, что в этом сезоне мы выступили хуже, чем могли.

Это одна из лучших команд, в которых я играл. Поэтому я разочарован. Они были лучше в этой серии, они победили. Нам сейчас больно и тяжело», – цитирует О’Райлли официальный сайт НХЛ.