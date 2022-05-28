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Три бывших игрока КХЛ стали лучшими хоккеистами сборной Финляндии на ЧМ-2022

Три бывших игрока КХЛ стали лучшими хоккеистами сборной Финляндии на ЧМ-2022
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Только что в Тампере (Финляндия) на «Нокиа-Арене» завершился первый полуфинальный матч, в котором хозяйка турнира Финляндия принимала сборную США. Встреча закончилась победой финнов со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). Таким образом, Финляндия вышла в финал турнира. После полуфинального матча объявили имена лучших игроков сборных на турнире.

В составе сборной Финляндии лучшими стали голкипер Юхо Олкинуора, защитник Микко Лехтонен и нападающий Саккари Маннинен.

Минувший сезон Олкинуора провёл в магнитогорском «Металлурге», Лехтонен играл за петербургский СКА, а Маннинен выступал за «Салават Юлаев».

В составе сборной США лучшими стали голкипер Джереми Свейман, защитник Сет Джонс и нападающий Адам Годетт.

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