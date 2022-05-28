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«Надеюсь, они вернутся как можно скорее». Тардиф — о продлении бана России и Беларуси

«Надеюсь, они вернутся как можно скорее». Тардиф — о продлении бана России и Беларуси
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал информацию о продлении бана России и Беларуси.

«Надеюсь, Россия и Беларусь вернутся как можно скорее, потому что это было бы хорошим сигналом о ситуации в мире», – цитирует Тардифа Ilta-Sanomat.

Напомним, ранее стало известно, что сборные России и Беларуси не примут участие во всех турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ) в 2023 году. Чемпионат мира по хоккею – 2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, перенесли в Тампере (Финляндия) и Рига (Латвия).

Также из России перенесли и молодёжный чемпионат мира, который должны были принять Новосибирск и Омск. Этот турнир пройдёт в Канаде.

Ранее сообщалось, что на конгрессе ИИХФ обсуждалась идея добавить Россию и Беларусь после восстановления в первый дивизион чемпионата мира. Однако президент ИИХФ намекнул, что эти команды вернутся сразу в высший дивизион.

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